Sabiha Gökçen Havalimanı en yoğun alanlar arasına girdi

Sabiha Gökçen Havalimanı, 2025'in ocak-şubat döneminde yüzde 8,7 büyüme ile Avrupa’da yolcu sayısını en çok artıran ikinci büyük havalimanı oldu. Avrupa Havalimanları Konseyi’nin (ACI) yayımladığı rapora göre, havalimanı aynı dönemde yolcu yoğunluğu açısından Avrupa’da 8’inci sırada yer aldı.

Giriş Tarihi: 16.04.2025 11:41

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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Avrupa'da ocak-şubat aylarında yüzde 8,7 büyüme ile yolcu sayısın arttıran 2'nci havalimanı oldu.

Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI) 2025 yılı şubat ayı hava trafik raporunu yayımladı. Rapora göre, Sabiha Gökçen Havalimanı Avrupa'da 40 milyon üstü yolcu kategorisi 'Major Havalimanları' arasında 2025 yılı ocak-şubat aylarında yüzde 8,7 büyüme ile yolcu sayısını arttıran 2'nci havalimanı oldu. Yolcu sayısını göre ise söz konusu yılın şubat ayında ve ocak-şubat döneminde Avrupa Havalimanları içinde 8'nci en yoğun havalimanı oldu.

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