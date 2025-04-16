Korkuteli'nde iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Korkuteli-Antalya yolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan Ramazan B., sıkıştığı yerden itfaiye tarafından kurtarıldı. Durumu ağır olan Ramazan B. Antalya’ya sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI
Kaza, dün Korkuteli- Antalya yolu Diş Hastanesi kavşağında meydana geldi. Yiğit Ö. (21) idaresindeki 07 BMR 393 plakalı otomobil ile Ceren B. (22) idaresindeki 07 BNP 541 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile Ramazan B. ve Emel B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
4 KİŞİ YARALANDI
07 BNP 541 plakalı otomobilin ön yolcu koltuğunda sıkışan Ramazan B. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 4 yaralı ambulansla Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Ramazan B. ambulansla Antalya'ya sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.