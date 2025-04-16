Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 05.04'te yaşanan deprem yerin 6.98 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde saat 05.04 sıralarında deprem meydana geldi. Sarsıntı 4.1 büyüklüğünde ve yerin 6.98 kilometre derinliğinde gerçekleşirken olumsuz bir durum bilgisi paylaşılmadı.
#DEPREM
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Nurhak (Kahramanmaraş)
Tarih:2025-04-16
Saat:05:04:08 TSİ
Enlem:38.02528 N
Boylam:37.53194 E
Derinlik:6.98 km
SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-04-16 04:46:56 37.73444 37.63806 13.36 ML 3.4 Gölbaşı (Adıyaman)
2025-04-16 04:27:56 39.46389 25.92028 7.0 ML 1.5 Ege Denizi - [12.64 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-04-16 04:17:11 36.04361 29.14 10.61 ML 1.9 Akdeniz - [30.39 km] Kaş (Antalya)
2025-04-16 03:33:42 35.76528 27.59556 13.18 ML 2.0 Akdeniz - [103.87 km] Datça (Muğla)
2025-04-16 03:25:15 38.36833 38.95917 7.0 ML 1.0 Sivrice (Elazığ)
2025-04-16 03:19:20 37.93667 37.65083 8.21 ML 1.2 Gölbaşı (Adıyaman)
2025-04-16 02:45:05 36.00361 29.10889 28.39 ML 3.0 Akdeniz - [35.64 km] Kaş (Antalya)
2025-04-16 02:32:06 39.53361 39.87028 6.27 ML 2.0 Pülümür (Tunceli)
2025-04-16 02:30:41 37.6975 30.15306 7.0 ML 1.8 Burdur Gölü - [04.05 km] Merkez (Burdur)
2025-04-16 02:16:03 37.74389 37.70444 9.74 ML 1.2 Gölbaşı (Adıyaman)
2025-04-16 01:45:37 39.99333 34.20639 7.0 ML 1.0 Sungurlu (Çorum)