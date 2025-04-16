Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Giriş Tarihi: 16.04.2025 05:17

AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde saat 05.04 sıralarında deprem meydana geldi. Sarsıntı 4.1 büyüklüğünde ve yerin 6.98 kilometre derinliğinde gerçekleşirken olumsuz bir durum bilgisi paylaşılmadı.