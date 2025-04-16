Çanakkale'de rüzgar türbini pervanesi TIR devrildi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, rüzgar türbini pervanesi taşıyan bir TIR devrildi. Türbin pervanesi çevredeki sandık fabrikası ve bir damın üzerine düştü. Olay sonrası jandarma güvenlik önlemleri aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.04.2025 13:22

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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde rüzgar türbini pervanesi taşıyan TIR devrildi. Devrilen TIR'daki rüzgar türbini pervanesi çevrede bulunan sandık fabrikasının ve bir damın üzerine devrildi.

YÜKLÜ OLAN TIR DEVRİLDİ

Kaza saat 10.45 sıralarında Lapseki İlçesine bağlı Umurbey Beldesi girişinde meydana geldi. Rüzgar türbini pervanesini taşıyan TIR henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kaza nedeniyle TIR'a yüklü olan rüzgar türbini pervanesi çevrede bulunan sandık fabrikasının ve bir damın üzerine devrildi. Jandarma ekipleri olayın ardından bölge geniş güvenlik önlemi aldı.

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