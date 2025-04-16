Avcılar'da yol ortasında sürücülere küfür edip araçları tekmeledi

Avcılar'da yol ortasında duran yaya, yoldan geçen sürücülere bağırarak küfür etti. Sürücünün araçlara çantasıyla vurduğu ve diğer sürücülere bağırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Giriş Tarihi: 16.04.2025 11:14

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Olay, Reşitpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Kavşakta duran yaya, caddede ilerleyen araçların sürücülerine bağırdı. Sürücülere zaman zaman küfür eden kadın, iddiaya göre bazı araçları da tekmeledi. Sürücülerin karşılık vermediği kadın, araçların arkasından bir süre söylendi. Neden bağırdığı ve küfür ettiği bilinmeyen kadın daha sonra caddeden yürüyerek uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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