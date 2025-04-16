Ailelere ulaşımda destek! Aile yılı indirimleri başladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025 Aile Yılı kapsamında ailelerin birlikte seyahat etmesini teşvik ediyor. Yapılan düzenlemeyle uçakta aynı aileden 3-9 kişiye %15 indirim, tren yolculuklarında ailelere %15, otobüslerde 2-4 kişilik ailelere %40’a varan indirim uygulanıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle birlikte, sevdiklerine kavuşmak isteyen ailelere özel indirimlerle destek veriyor.
Paylaşılan mesajda, "Ailece yola çıkmanın şimdi tam zamanı!" vurgusu yapılırken, uçak, tren ve otobüs seyahatlerinde önemli avantajlar sunulduğu belirtildi.
Yeni düzenlemeye göre:
- Uçak biletlerinde, aynı aileden en az 3, en fazla 9 kişi birlikte seyahat ettiğinde %15 indirim uygulanıyor.
-Tren yolculuklarında, ailelere %15, yeni evlenen çiftlere ise %50 oranında indirim fırsatı sunuluyor.
-Otobüs firmaları da aileleri unutmuyor; en az 2, en fazla 4 kişi birlikte yolculuk ettiğinde %40'a varan indirim sağlanıyor.