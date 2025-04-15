Yaşam

İstanbul’da manzarasıyla mest eden Kanola tarlası havadan görüntülendi

Trakya bölgesinde yoğun olarak yetiştirilen masalsı güzellikleri ile uçsuz bucaksız Kanola tarlaları İstanbul’da görenleri kendine hayran bıraktırıyor. Silivri’de manzarasıyla adeta mest ettiren Kanola tarlası havadan görüntülendi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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İstanbul’da manzarasıyla mest eden Kanola tarlası havadan görüntülendi

Trakya bölgesinde yoğun yetiştirilen ve Altın Sarısı olarak isimlendirilen Kanola tarlaları Silivri'de havadan görüntülendi. Her gün yüz binlerce aracın yanından geçtiği yüzlerce metre uzunluğundaki dev Kanola tarlaları sarı ve yeşil tonları ile dikkat çekiyor.

MANZARASIYLA MEST EDEN KANOLA TARLASI GÖRÜNTÜLENDİ

Tarımsal üretimin yanında adeta açık hava platosu olma özelliği taşıyan Kanola tarlası Silivri'nin manzarasına adeta renklendiriyor. Rüzgar gülleri arasında sarıya bürünen devasa boyuttaki tarlalar havadan çekilen görüntüleri ile masalsı manzaralar oluşturdu.