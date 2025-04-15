İstanbul’da manzarasıyla mest eden Kanola tarlası havadan görüntülendi

Trakya bölgesinde yoğun olarak yetiştirilen masalsı güzellikleri ile uçsuz bucaksız Kanola tarlaları İstanbul’da görenleri kendine hayran bıraktırıyor. Silivri’de manzarasıyla adeta mest ettiren Kanola tarlası havadan görüntülendi.

Giriş Tarihi: 15.04.2025 15:02

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Trakya bölgesinde yoğun yetiştirilen ve Altın Sarısı olarak isimlendirilen Kanola tarlaları Silivri'de havadan görüntülendi. Her gün yüz binlerce aracın yanından geçtiği yüzlerce metre uzunluğundaki dev Kanola tarlaları sarı ve yeşil tonları ile dikkat çekiyor.

Tarımsal üretimin yanında adeta açık hava platosu olma özelliği taşıyan Kanola tarlası Silivri'nin manzarasına adeta renklendiriyor. Rüzgar gülleri arasında sarıya bürünen devasa boyuttaki tarlalar havadan çekilen görüntüleri ile masalsı manzaralar oluşturdu.