'Haydut' ayı kamerada

Balıkesir'de zeytin işçisine saldırıp yaraladıktan sonra, üreticinin bal kovanlarını parçalayan ayı, gece saatlerinde fotokapana yakalandı. Yöre halkının 'haydut' olarak adlandırdığı ayı artan bu olaylar sebebiyle merak uyandırdı.

Giriş Tarihi: 15.04.2025 16:37

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde dün 67 yaşındaki Şaban Özçelik'e zeytin budaması yaparken saldıran ayı, ardından bir başka üreticinin bal kovanlarına dadandı.

Onlarca bal kovanını parçalayan ayıyı yöre halkı 'haydut' olarak adlandırırken, ayı gece saatlerinde ormanda bir fotokapana yakalandı. Görüntüsü ile ürküten ayı, saldırgan tavrı ile merak uyandırdı.