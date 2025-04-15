Hakkari’de tipi ulaşımı felç etti! Araçlar yolda kaldı

Metoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası birçok noktada kar ve tipi etkili oldu. Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Esendere yolunda etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı.

Giriş Tarihi: 15.04.2025 01:08

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esendere yolunda etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı.

Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve sağanak hayatı olumsuz etkilerken, Esendere yolunda akşam saatlerinde kar yağışı etkisini artırdı.

GÖRÜŞ MESAFESİ 10 METREYE KADAR DÜŞTÜ

İlçeye yaklaşık 18 kilometre uzaklıkta bulunan Kısıklı köyü yakınlarında aniden bastıran kar yağışı ve tipi nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Sürücüler zor anlar yaşarken, bazı bölgelerde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Karayolları ekiplerinin bölgeye sevk edilmesi beklenirken, yetkililer sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

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