Bahçelievler'de bir kişi silahla vurularak yaralandı

Bahçelievler'de silahlı saldırı düzenlenen emlakçıdaki bir kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 15.04.2025 14:30

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Hürriyet Mahallesi Mahmutbey Caddesi'ndeki bir emlakçıya dün akşam saatlerinde silahla ateş edildi. Saldırıda iş yerinde bulunan bir kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İş yeri ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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