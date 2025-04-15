Bahçelievler'de bir kişi silahla vurularak yaralandı
Bahçelievler'de silahlı saldırı düzenlenen emlakçıdaki bir kişi yaralandı.
Hürriyet Mahallesi Mahmutbey Caddesi'ndeki bir emlakçıya dün akşam saatlerinde silahla ateş edildi. Saldırıda iş yerinde bulunan bir kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İş yeri ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.