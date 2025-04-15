Adana'da polis memurlarına Kızılay’dan anlamlı ikram

Türk Kızılayı Adana Şubesi, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla görev başındaki polis memurlarına tarhana çorbası ikram etti.

Giriş Tarihi: 15.04.2025 05:33

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Adana'da, Türk Kızılayı Adana Şubesi Kadın Kolları üyeleri, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle görevdeki polis memurlarına anlamlı bir jestte bulundu. Kadın kolları üyeleri, soğuk havada nöbet tutan polislere sıcak tarhana çorbası ikram etti.

Türk Kızılayı Adana Şubesi Kadın Kolları üyeleri, Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle anlamlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında, Yüreğir ilçesindeki polis kontrol noktasında görev yapan polis memurlarına sıcak tarhana çorbası ikramında bulunuldu.

Soğuk hava koşullarında görev yapan polisler, Kızılay gönüllülerinin elleriyle yaptığı çorbayı içerek içlerini ısıttı. Kızılay üyeleri, polislerle kısa bir sohbet ettikten sonra, minnettarlıklarını göstermek ve onların yanında olduklarını hissettirmek amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirttiler.

Türk Kızılay Adana Şubesi Kadın Kolları Başkanı Orkide İnan, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, "Zor şartlar altında görev yapan güvenlik güçlerimize minnettarlığımızı göstermek ve onların yanında olduğumuzu hissettirmek istedik," dedi.

Etkinlik sırasında, Kızılay ekipleri, polis kontrol noktasının yakınlarında meydana gelen bir trafik kazasında yaralanan bir kişiyle de ilgilenerek, yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti.

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