Van'da 12'si PKK'lı çok sayıda terörist yakalandı!

Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 12 terör örgütü PKK/KCK, 11 FETÖ ile 1 dini istismar eden terör örgütleri şüphelisi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 14.04.2025 20:24

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Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 24 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

ÇOK SAYIDA TERÖRİST YAKALANDI

Bu kapsamda 30 Mart-13 Nisan'da yürütülen çalışmalarda 12 terör örgütü PKK/KCK, 11 FETÖ ile 1 dini istismar eden terör örgütleri şüphelisi gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

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