Sivas'ta zirai don meyve ağaçlarına büyük zarar verdi

Sivas Valiliği, il genelinde etkili olan soğuk hava ve zirai don nedeniyle meyve ağaçlarında ciddi zararlar meydana geldiğini duyurdu. Valilik açıklamasında, gece saatlerinde sıfırın altında 4 ila 15 dereceye kadar düşen sıcaklıkların, özellikle çiçek açma dönemindeki kayısı, kiraz, vişne, badem, elma, ceviz ve armut ağaçlarında hasara yol açtığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 14.04.2025 14:56

Paylaş



ABONE OL

Sivas Valiliği, il genelinde zirai don nedeniyle meyvecilik yapılan ilçelerde zararlar meydana geldiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde etkisini sürdüren soğuk ve kar yağışlı havanın etkisiyle yaşanan ani sıcaklık düşüşlerinin, başta meyve üreticileri olmak üzere tarım alanlarında zirai dona neden olduğu belirtildi.

Gece saatlerinde sıfırın altında 4 ile 15 derece arasında seyreden hava sıcaklığının özellikle çiçek açan kayısı, kiraz, vişne, badem başta olmak üzere elma, ceviz, armut ağaçlarında zarara neden olduğu aktarılan açıklamada, "Don olayından meyvecilik faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı Gürün, Koyulhisar, Suşehri, Gölova, Akıncılar ve Kangal ilçelerimiz başta olmak üzere tüm il genelinde olumsuzluklar yaşanmış ve yüzde 70-100 oranında zararlar meydana gelmiştir." ifadelerine yer verildi.

Valilik koordinasyonunda, kaymakamlıklar, il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin teknik ekiplerince sahada tespit ve raporlama çalışmalarının aralıksız devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk belirlemelere göre, tarla bitkileri ürünlerinde önemli bir zarar görülmemiştir. Devletimiz geçmiş yıllarda olduğu gibi son yılların en büyük zirai don olayı sonrasında da çiftçimizin emeğini ve alın terini korumak, üretimin devamlılığını sağlamak adına, üreticilerimizin yanında yer almayı sürdürecektir. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları sebebiyle zirai don riskinin devam ettiğini hatırlatarak, üreticilerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyor, çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN