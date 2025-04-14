Otomobilde çok sayıda uyuşturucu madde yakalandı: 4 tutuklama

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde durdurulan bir otomobilde 2 kilo 222 gram kokain ve 1 kilo 400 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. Narkotik ekiplerinin yürüttüğü operasyon kapsamında araçtaki 4 kişi tutuklandı.

Giriş Tarihi: 14.04.2025 10:43

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde 2 kilo 222 gram kokain ile 1 kilo 400 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi, tutuklandı.

ARAÇTAN KİLO KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde satan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda ilçeye uyuşturucu madde getirileceği tespit edildi. Polis ekipleri, yolda önlem alarak şüphelilerin içerisinde bulunduğu otomobili durdurdu. Ekiplerin otomobilde yaptığı aramada 2 kilo 222 gram kokain ve 1 kilo 400 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. Otomobildeki şüpheliler M.P., M.K., M.R.U. ve M.T. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.

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