İstanbul'da trafik kabusu! Yüzde 74'ü gördü

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı. Kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 63'e kadar çıkarken, yoğunluk Anadolu Yakası'nda yüzde 74 olarak ölçüldü.

Giriş Tarihi: 14.04.2025 09:21

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İstanbul'da haftanın ilk iş gününde bazı bölgelerde yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar güçlükle ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu Edirne istikametinde Kartal ve Acıbadem arasında yoğunluk yaşanırken, ters istikamette ise Uzunçayır kavşağından başlayan trafik Maltepe'ye kadar devam ediyor.

TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde Çamlıca gişelerinden Ataşehir ayrımına kadar araçlar güçlükle seyrederken, Edirne yönünde de Sultanbeyli'den Ataşehir'e kadar trafik yavaş ilerliyor.

Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik Uzunçayır'dan başlarken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde Kozyatağı'ndan itibaren yavaş seyrediyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Ankara yönünde Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy, Zeytinburnu, Topkapı, Okmeydanı ve Çağlayan'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Basın Ekspres Yolu'nda Kuyumcukent mevkisinden Edirne istikametine doğru trafik yavaş seyrederken, TEM Otoyolu'nda Gaziosmanpaşa-Kağıthane arasında araçlar ağır ilerliyor.

Öte yandan sabah erken saatlerden itibaren işlerine ve okullarına gitmek için toplu taşımayı kullanan yolcular, özellikle aktarmaların yapıldığı metrobüs ve metro duraklarında yoğunluk oluşturuyor.

İBB'nin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelinde yüzde 63'e kadar çıkan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 56, Anadolu Yakası'nda yüzde 74 olarak ölçülüyor.

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