Erzurum'da otomobil refüje çıkıp ağaca vurdu: 4 yaralı

Erzurum’un Oltu ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil refüje çıkarak ağaca çarptı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 14.04.2025 10:11

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Erzurum'un Oltu ilçesinde refüje çıkarak ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Faruk B. yönetimindeki 25 FK 328 plakalı otomobil, ilçe merkezindeki kavşakta refüje çıkarak ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta sıkışan 4 kişi ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan bir kişi, buradaki müdahalenin ardından Erzurum'daki bir hastaneye sevk edildi.

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