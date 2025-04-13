TEM Otoyolu FSM Köprüsü girişinde zincirleme kaza: 2 kişi yaralandı

TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü girişinde akşam saatleri zincirleme kaza meydana geldi. 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken Ümraniye yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

Giriş Tarihi: 13.04.2025 02:57

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TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazası, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü girişinde yoğunluğa yol açtı. FSM Köprüsü girişi Edirne istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi hafif yaralanırken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Otoyolda önlem alan polis, iki şeridi geçici olarak trafiğe kapattı. Kaza dolayısıyla TEM Otoyolu Ümraniye mevkisine kadar trafik yoğunluğu oluştu.

Trafik akışı, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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