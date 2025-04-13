Samsun'da kaçakçılık operasyonu: 2 kişi gözaltında

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, Atakum ve Çarşamba ilçelerinde 400 paket gümrük kaçağı sigara ve 2 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 13.04.2025 11:48

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Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Atakum ve Çarşamba ilçelerinde kaçakçılık operasyonu düzenlendi.

Operasyonlarda, 400 paket gümrük kaçağı sigara, 2 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

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