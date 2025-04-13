Muş ve Bitlis'te kardan kapanan yollar açıldı

Muş ve Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, ekiplerin acil durumlar için hazırda beklediğini ifade etti.

Giriş Tarihi: 13.04.2025 12:40

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Muş'ta yüksek kesimlerde etkisini arttıran kar nedeniyle dün kapanan 39 köy yolundan 26'sının ulaşıma açılması sağlandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı 13 köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis'te de dün kar nedeniyle kapanan 60 köy yolu ekiplerin çalışmaları sonucu ulaşıma açıldı.

İl Özel idaresi ve belediye ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışmalarına devam ediyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, 60 köy yolunun kısa sürede ulaşıma açıldığını bildirdi.

Kentte kapalı yolun olmadığını belirten Kurtkan, ekiplerin acil durumlar için hazırda beklediğini ifade etti.