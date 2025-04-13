İzmir'de devrilen araç alev aldı: 2 kişi yaralandı
İzmir'de bir otomobil, Eşrefpaşa Caddesi'nde kontrolden çıkarak devrilirken alev aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken araçtaki 2 yaralı hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...
İzmir'in Konak ilçesinde devrilen otomobilin alev alması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, A.Ç. (22) idaresindeki 35 BFE 976 plakalı otomobil, Eşrefpaşa Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle devrildi.
Sürüklenen otomobil daha sonra alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kazada yaralanan sürücü A.Ç. ile otomobildeki B.Ü. (29) ambulansla hastaneye kaldırıldı.