Hakkari'de otomobil şarampole devrildi: 4 kişi yaralandı
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bir otomobil, Geçimli köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Çukurca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hakkari'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Hakkari-Çukurca kara yolunda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 23 HY 471 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Geçimli köyü yakınında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan, otomobildeki 4 kişi, ambulanslarla Çukurca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.