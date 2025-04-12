Zonguldak'ta 2 katlı bina çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bulunan 2 katlı bir evde yangın paniği yaşandı. Alevler kısa sürede evin büyük bir bölümüne yayıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken ev kullanılamaz hale geldi.

Giriş Tarihi: 12.04.2025 02:47

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Alaplı ilçesinde akşam saatlerinde Alioğlu köyü Pircioğlu Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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