Yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan iki şüpheli yakalandı

İstanbul ve Antalya'da telefonla aradıkları kişileri yüksek kazanç sağlama vaadiyle kandırıp paralarını çalan iki 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 12.04.2025 12:11

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Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan B.A. (51), 7 Nisan 2025'te kendisini telefonla arayan ve finans sektöründe çalıştığını söyleyen bir kişinin yüksek kar vaadiyle kazanç sağlayabilirsiniz yalanına inanarak 225 bin 100 lirayı söylenen banka hesap numarasına gönderdi. Ancak aradan bir süre geçmesine rağmen kendisine geri ödeme yapılmayan B.A., dolandırıldığını anlayarak polise şikayetçi oldu. Aynı gün İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde polise başvuran mağdur Ş.A.'da (37) benzer yöntemle dolandırıldığını ve 249 bin lira parasının çalındığını söyledi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği iki olayla ilgili de çalışma başlattı. Araştırmalar sonucunda her iki olayı da gerçekleştirdiği belirlenen M.T. (23) ile S.K.'nın (25) Sarıyer'deki bir evde kaldığı tespit edildi. Ekipler, Sarıyer'deki eve düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.