Kozan'da inşaat yatakhanesinde yangın çıktı

Adana'nın Kozan ilçesindeki TOKİ konutları inşaatında çalışan işçilerin kaldığı yatakhanede çıkan yangın itfaiye ekiplerini müdahalesiyle kısa süre söndürüldü.

Giriş Tarihi: 12.04.2025 12:18

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Yangın sabah saat 08.00 sıralarında Kozan'ın Çanaklı Mahallesi'ndeki TOKİ konutları inşaatında çıktı. İşçilerin kaldığı prefabrik yatakhanede henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına ihbar üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Prefabrik yatakhaneden çıkan dumanlar gökyüzünü kaplarken işçiler arasında kısa sürede panik yaşandı. Yangın, ekiplerin yarım saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Kimsenin yara almadığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.