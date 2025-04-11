Samsun'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Samsun'un Havza ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 11.04.2025 16:23

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İlçenin Karageçmiş mevkisinde Ankara'dan Samsun istikametine gelen; henüz sürücüleri ve plakalı belli olmayan 9 araç, zincirleme kaza yaptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişinin hafif yaralandığı bildirildi. Yoğun kar yağışının devam ettiği ilçede kaza nedeniyle yaklaşık 4 kilometrelik kuyruk oluştu. Yolun trafiğe açılması için itfaiye ve polis ekipleri yoğun şekilde çalıştığı öğrenildi. İlçe kaymakamı Mustafa Ayvat, bölgede inceleme yaptı.

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