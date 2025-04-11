Samsun'da 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari K.Y'yi (29) İshaklı Mahallesi'nde saklandığı adreste yakaladı. Emniyetteki işlemleri sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan hükümlü, cezaevine gönderildi.