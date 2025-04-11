Yaşam

Röntgenden çıkan gerçek! Hareketleri şüphelendirdi

Kars'ta polisin durdurduğu yolcu otobüsünde hareketinden şüphelenilen İran uyruklu F.H. adlı erkek yolcunun hastanede çekilen röntgeninde, makatında uyuşturucu tespit edildi. Uyuşturucu cerrahi operasyonla çıkarılırken, şüpheli tutuklandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Röntgenden çıkan gerçek! Hareketleri şüphelendirdi

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Digor-Kars kara yolunda yaptığı uygulamada, yolcu otobüsünde arama yaptı.

Yolcunun röntgen görüntüleri (İHA)Yolcunun röntgen görüntüleri (İHA)

Polis, hareketlerinden şüphelendiği F.H.'yi gözaltına aldı. Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne götürülen F.H.'nin çekilen röntgeninde, makatında uyuşturucu tespit edildi.

Yolcunun röntgen görüntüleri (İHA)Yolcunun röntgen görüntüleri (İHA)

105,98 gram metamfetamin, cerrahi operasyonla çıkarıldı.

Yolcunun röntgen görüntüleri (İHA)Yolcunun röntgen görüntüleri (İHA)

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.