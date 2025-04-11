Kayıt dışı ekonomiyle mücadele! Bakan Şimşek: Beyanname sayısı 5 milyona yaklaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede önemli bir ilerleme kaydedildiğini belirtti. Beyanname sayısının 5 milyona yaklaştığını söyleyen Bakan Şimşek, gelirlerini doğru şekilde bildiren mükelleflere teşekkür etti .

Giriş Tarihi: 11.04.2025 12:59

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kayıt dışı ekonomi ile yoğun mücadelemiz sonuç veriyor, beyanname sayısı 5 milyona yaklaştı" dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kayıt dışı ekonomi ile yoğun mücadelemiz sonuç veriyor, beyanname sayısı 5 milyona yaklaştı. Gelirlerini doğru ve zamanında beyan eden mükelleflerimize teşekkür ediyoruz. Beyanda bulunmayan veya eksik beyan verenlere pişmanlık hükümlerinden yararlanabileceklerini hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

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