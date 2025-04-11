Kayıp aranan şahıs evin bahçesinde ölü bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde bir süredir kendisinden haber alınamayan Mehmet K., evinin bahçesinde asılı halde ölü bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mehmet K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Giriş Tarihi: 11.04.2025 10:15

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kendisinden haber alınamayan ve kayıp olarak şahıs, evinin bahçesinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Erciyes 1. Cadde üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre kendisinden haber alınamayan ve kayıp olarak aranan Mehmet K., yakınları tarafından ikametinin bahçesinde asılı halde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Mehmet K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Mehmet K.'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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