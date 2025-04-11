Bolu'daki otel yangınında şoke eden gerçek! Faciaya sebep olan ihmaller ortaya çıktı
Bolu’daki Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetti. Uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 189 sayfalık rapor, yangına neden olan ihmaller zincirini ortaya koydu. Yangın elektrikli ızgaranın açık bırakılmasıyla başlarken mutfak personeli yangının çıkış noktasındaki yangın tüpünü bile kullanmadı. Yangın öncesinde ve sırasında alınmayan önlemler, yetersiz eğitim ve hatalı güvenlik sistemleri facianın büyümesine yol açtı. Ayrıca, görevli personelin müşterileri uyandırmak yerine kişisel tercihlerle zaman harcaması ve otoparkı açmaya yönelmesi de durumu zorlaştırdı.
Bolu'da Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasına ilişkin uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 189 sayfalık rapor, ihmaller zincirini tek tek ortaya koydu.
28 KİŞİ TUTUKLANDI
Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 41 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında otel sahibi Halit Ergül, yönetim kurulu üyeleri olan eşi Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otelin genel müdürü ve aynı zamanda Ergül'ün damadı olan Emir Aras, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in de bulunduğu 28 şüpheli tutuklandı.
İHMALLER ZİNCİRİ 189 SAYFALIK RAPORDA
Geniş çaplı soruşturma kapsamında, uzman ekiplerden oluşan bilirkişi heyeti, incelemelerinin ardından 189 sayfalık rapor hazırladı. Yangının başladığı andan itibaren hem alınmayan yangın önlemleri hem de 78 kişinin ölümüne neden olan ihmaller zinciri, olay yeri ve kurtarılan güvenlik kamera kayıtları tek tek raporda yer aldı.
"HAYATİ DAKİKALAR BOŞA HARCANMIŞ"
Raporda, otelde yangın öncesi ve yangın sürecinde yaşanılanlar dikkate alındığında, can ve mal güvenliği açısından olmazsa olmaz 'Afet Yönetim Planlaması'nın temel aşamaları kapsamaktan bile uzak olduğuna dikkat çekilerek şöyle denildi:
"Otel için olası acil durumlar arasında yangın da belirlenmiştir. Ancak oluşturulan yangın ekibi ve yangın durumundaki ilk yardım ekibi yetersiz, tecrübesiz ve afet yönetimi için temel organizasyon ve sorumluluk tanımlarını karşılamaktan uzak kişilerden oluşturulmuştur. Afet Yönetim Planlaması içerik açısından yetersizdir ve gerçek yangın durumunda da otelde bulunmayan en basit/temel yangın mücadele altyapısı, olmayan sprinkler, yetersiz ve kapalı sensörler, hatalı merdiven ve asansör yapısı, gaz tahliye sistemi gibi unsurlar yangın eğitimi olmayan personel ile birleşince daha yangın başlangıç fazında hayati/kritik dakikalar boşuna harcanmıştır. Personelin mutfağı terk etmesinden yaklaşık 8 saniye sonra ızgara çelik kapıdan restoranda yangının anormal hızla arttığı görülmekte ve yaklaşık saat 03:27:10'da kamera tamamen siyah duman altında kalarak kayıt kapanmaktadır. Bu hızlı gelişim, mutfak personelinin yangını fark ettikleri zaman diliminde büyümüş olan yangının artık kişisel çabalarla söndürme olanağının olmadığını açıkça ortaya koymaktadır."