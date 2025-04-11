Bolu'daki otel yangınında şoke eden gerçek! Faciaya sebep olan ihmaller ortaya çıktı

Yangın sırasında görevli personelin yangın tüpünü kullanmaması facianın büyümesine yol açtı. (ahaber.com.tr)

YANGIN TÜPÜ KESİNLİKLE KULLANILMAMIŞ

Raporda, güvenlik kamera görüntülerinde mutfakta lavabonun altında görülen yangın tüpünün yangın esnasında personel tarafından kullanılmadığı ifade edilerek, "Mutfak kısmına ait görüntüler incelendiğinde lavabonun altında bir yangın tüpü bulunduğu görülmektedir. Ancak personel herhangi bir yangın eğitimi almadığından dolayı bu tüpü kullanmayı yangın anında denememiştir. Hatta personel ifadelerinde bu tüpün yerini bile hatırlamadığını belirtmiştir. Olay yerinde yapılan keşif esnasında ifadelerde yer alan bu yangın tüpünün kesinlikle yangın sonrası yerinden alındığı belirlenmiştir. Yakın bölgede mutfak ve restoran gibi yapılan araştırmada da yangında kullanılmamış ve dolu olması gereken bu tüpe rastlanılmamıştır. Mutfak kısmında hava akımının olmaması nedeni ile bu alanda yangın gelişmemiş sadece gaz fazdan karbon kaplanması gerçekleşmiştir. Bu nedenle mutfakta mevcut tüm malzeme üzerinde karbon (is) kalıntı tabakası mevcuttur. Yangından sonra yerinden alınan yangın tüpünün izi net ve kesin olarak yangın tüpünün yangın esnasında kesinlikle kullanılmadığını ve sonradan yerinden alındığını göstermektedir ve felaketin boyutunun büyümesine neden olunmuştur" denildi.

ALTIN ZAMANI BİREYSEL TERCİHLERİ DOĞRULTUSUNDA KULLANDILAR

Raporda ayrıca güvenlik kamera görüntülerinden elde edilen kayıtlarda resepsiyonda görevli Yiğithan B.'nin yangın alarmı, sesli uyarı sistemleri etkinleştirmek, otel konaklayanlarını uyarmak için herhangi bir faaliyette bulunmadan panikle sadece cep telefonundan birilerini aradığı tespit edildi. Yangında altın zaman olarak değerlendirilen ilk dakikaları, görevli personelin bireysel tercihleri doğrultusunda kullandıklarının vurgulandığı raporda, "Resepsiyon görevlisi kesinlikle temel yangın eğitimi almamış olduğundan dolayı lobi katına dolan dumanı tahliye etmek için ana giriş kapısını açık tutmayı denemiş, başaramayınca da mutfaktan gelen Yusuf Karahanlı'dan yardım isteyerek ikisi beraber giriş kapısı önüne koltuk çekerek kapıları açmış ve dışarı çıkmıştır. Ana giriş kapısının açılması otel içinde hava akımların değişimine neden olmuştur. Resepsiyon görevlisi dışarı çıktıktan sonra telefon görüşmelerine devam ederken mutfaktan gelen mutfak personeli Yusuf K.'ye birilerine haber vermek üzere göndermiştir. Yangında, otelde görevli personelin bazı misafirlere öncelik tanıdıkları ithamı açısından bu süreç detaylı incelemeye muhtaçtır. Ancak görevli personelin 'yangında kurtarma açısından altın zaman' olarak tanımlanabilecek bir süreçte otelde kalan tüm müşterilerin uyarılması ve uyandırılması, haberdar edilmesi yerine bu kritik zaman aralığını bireysel tercihleri doğrultusunda kullanması, can kayıplarını artıracak sonuçlar doğurmuştur" ifadeleri yer aldı.

Güvenlik kameralarında, yangın tüpünün hiç kullanılmadığı ve yangın sonrası yerinden alındığı tespit edildi. (ahaber.com.tr)

MÜŞTERİLERİ UYANDIRMAK YERİNE OTOPARKA KOŞTULAR

Raporda, otel çalışanlarının konaklayan misafirlere haber vermek yerine otoparka yöneldikleri ifade edilerek, "Kapalı otoparka çıkan personelin muhtemelen kendilerine ait araçları otoparktan çıkarma görüntüleri, bu alanı kayıt altında alan yan otelin Kartal Otel kamera kayıtlarından ve Grand Kartal oteline ait kamera kayıtlarından tespit edilebilmektedir. Personelin yardım etmek, yardımcı olmayı denemek yerine kapalı otoparktan araçlarını dışarı çıkarmak için otopark ana giriş kapısını bir araya gelerek zorla açmaları teknik açıdan yangının gelişimi ile de ilgilidir. Sadece kendileri çıkmak için kapıyı aralamaları bile yeterli olacakken, araçlarını çıkarabilmek için kapıyı tam açmaları sonucunda dışarıdan soğuk ve iç bölgede yanma gazlarına göre çokdaha yoğun olan havanın yangın alanına taşınımına ve oksijen kaynağının sürekliliğine neden olmuştur" denildi.