Arı ölümleri korkutuyor

Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rahmi Özendi Erzincan'da meydana gelen arı ölümleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 11.04.2025 09:34

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Başkan Rahmi Özendi, bu yıl arı üretiminde Türkiye'de ve Erzincan'da yüzde 50 oranında arı ölümüyle karşılaştıklarını belirtti. Özendi, söz konusu ölümlerin varroa parazitinden kaynaklandığını Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği olarak söz konusu paraziti önlemek için arı yetiştiricilerine destek olduklarını kaydetti.

Yaklaşık 7 yıldır arı üreticilerine; yüzde 50, yüzde 75 veya yüzde 100 hibeli olmak kaydıyla Tarım İl Müdürlüğü ve Erzincan İl Özel İdaresinin destekleriyle ilaç temin ettiklerini belirten Özendi, bu yıl da yüz 100 hibeli olarak arıcılara en etkili ilacı temin ettiklerini ifade etti.

Arıcılara ücretsiz ilaç dağıtımının yanı sıra varroa paraziti ile ilgili eğitim verdiklerini de kaydeden Özendi, "Eğitimlerin ardından arılara ilaçlama yapıldı. Erzincan'da ölüm var ancak diğer illerde olduğu kadar yok. İlaçlamasını düzgün yapan üreticilerimizin arı kovanlarında neredeyse ölüm sıfıra indi. Ama ilacını düzgün yapmayan arıcıların kovanlarında arı ölümü çok fazla. Bizler arı ölümünü engellemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.

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