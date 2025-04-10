Tokat'ta köpek yavru kediye annelik yapıyor

Tokat'ta, Semih (45) ve Özlem (46) Usluer çiftinin ‘Karamel’ isimli köpeği, evlerinin önünde bulduğu yavru kediyi emzirip, annelik yapıyor.

Giriş Tarihi: 10.04.2025 12:42

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Semih ve Özlem Usluer çifti, yaklaşık 5 ay önce evlerinin önünde yavru kedi buldu. 6 yaşındaki Terrier cinsi Karamel isimli köpek besleyen çift, sokak kedisini de sahiplenerek 'Bebekto' ismini verdi. Karamel, kediye yakınlık göstermeye başladı. Karamel, yavru kediyi emzirip, annelik yapmaya başladı.

Yavru kediyi bulduklarında henüz 15 günlük olduğunu söyleyen Özlem Usluer, "İkisi de bebeklikten beri bizimle yaşıyor. Bebekto'yu biz yan bahçemizde bulduk. Biz biberonla büyüttük besledik. Karamel'in yanında büyüdüğü için aralarında bir bağ oluştu. Şu anda Karamel, Bebekto'yu emziriyor. Kendi bebeği sanıyor. İkisi de evimizin maskotu oldular. Gayet güzel bir ilişkileri var. Biz de şok olduk. Sabah uyandığımızda Karamel emziriyor. Tabii ki biz bunu görünce içimizi ısıttı. Çok güzel birlikte oynuyorlar. Kendisi doğursa bu kadar ilgilenirdi. Gören herkes ilişkilerine çok şaşırıyor. Hayvan sevgisi her şeye bedeldir" dedi.