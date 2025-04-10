Gümüşhane'de şiddetli fırtına: İnşaat malzemeleri çevreye dağıldı

Gümüşhane’de dün etkili olan şiddetli fırtına hayatı felç etti. Kent merkezinde 13, Köse ve Kelkit ilçelerinde ise toplam 7 evin çatısı fırtına nedeniyle uçtu. Rüzgarın şiddetiyle savrulan inşaat malzemeleri çevreye dağılırken, bazı malzemeler dereye düşerek set oluşturdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.04.2025 13:41

Paylaş



ABONE OL

Gümüşhane'de dün etkili olan fırtına nedeniyle 20 evin çatısı uçtu.

İNŞAAT MALZEMELERİ ETRAFA SAÇILDI

İl genelinde dün etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle il merkezinde 13, Köse ve Kelkit ilçelerinde 7 evin çatısı uçtu. Fırtınada havalanan inşaat malzemeleri etrafa saçıldı. Malzemeler düştüğü derede set oluşturdu. Vatandaşlar kendi imkânları ile dere yatağını temizledi.

GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, çatı uçma olaylarında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı belirtilerek, "AFAD İl Müdürlüğümüzce gerekli hasar tespit işlemlerinin tamamlanmasına müteakip Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından acil yardım ödeneği talep edilerek, vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilecektir" ifadeleri kullanıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN