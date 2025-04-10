Büyükçekmece'de trafikte kavga: Minibüsün önünü kesip camı yumrukladı

Giriş Tarihi: 10.04.2025 11:42

Büyükçekmece 'de iki sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Otomobil sürücüsü, yoluna devam eden minibüs şoförünün önünü keserek camını yumrukladı. O anları minibüs şoförü cep telefonu ile görüntüledi.

Olay anında bir kare (DHA)

MİNİBÜSÜN YOLUNU KESTİ

Olay, dün gece saatlerinde D-100 Karayolu S rampası mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Şamil Y. minibüsü ile trafikte seyir halindeyken 34 LK 0977 plakalı otomobilin sürücüsü ile aralarında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Sürücü kullandığı otomobille minibüsün yolunu kesti.

O ANLAR KAMERADA

Minibüsün camını yumruklayan ve küfürler savuran sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi. Bir süre sonra sakinleşen sürücü aracına binip olay yerinden ayrıldı. O anlar ise minibüs şoförünün ve çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Öte yandan Şamil Y.'nin otomobil sürücüsünden kaçmak için ileri geri yaptığı manevralar ilginç görüntüler oluşturdu.