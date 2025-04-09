Teknik direktör Ersun Yanal'ın annesi Bahriye Yanal hayatını kaybetti
Teknik direktör Ersun Yanal'ın annesi Bahriye Yanal, Denizli'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bahriye Yanal yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.
Rahatsızlanması üzerine 12 Mart'ta kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Yanal (84), yaşam mücadelesini kaybetti. Bahriye Yanal'ın naaşı yarın Pamukkale ilçesindeki Asri Mezarlık Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.