Sosyal medya paylaşımı 3 firariyi ele verdi! "Demek herkes beni arıyo..."

Bursa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüpheli polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin lüks otomobili ile birlikte sosyal medya hesabından 'Demek herkes beni arıyo, bu gece şehre inecem' sözleri üzerine polis ekiplerinin incelemeleri sonrası yakalandı.

Giriş Tarihi: 09.04.2025 19:36

Paylaş



ABONE OL

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelileri sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşım ele verdi. Lüks otomobili ile paylaşım yapan şüpheli, 'Demek herkes beni arıyo, bu gece şehre inecem' sözleri sonrasında polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonrasında kıskıvrak yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aranan firari sanıkları sosyal medya paylaşımı ele verdi / DHA FİRARİLER KÖY YOLUNDA YAKALANDI Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında polis ekipleri, 'hükümlü olan kişinin kaçmasını sağlama', 'tehdit', 'bina içinden hırsızlık' suçlarından 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Miran Uykur, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emir Karakaya ve 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Mahsur Salçın, kiraladıkları lüks otomobille gezerken, sosyal medya paylaşımı ile kolluk kuvvetlerine gönderme yaptı. 3 firari, Zeyniler köyü yolunda park halindeki lüks otomobille, 'Demek herkes beni arıyo, bu gece şehre inecem' sözlerinin olduğu sesli paylaşımı sosyal medyadan yayımladı.

Polis ekiplerinin başlattığı teknik takiple 3 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi / DHA POLİSİN TEKNİK TAKİBİ SONRASI TESPİT EDİLDİ Polis ekipleri, firarilerin yakalanması için teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 3 firari 15.30 sıralarında Fethiye Mahallesi Çavdar Sokak üzerinde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN