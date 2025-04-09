Mersin'de 19 yaşındaki genç babasını tüfekle öldürdü

Mersin'in Anamur ilçesinde, 19 yaşındaki M. Çal, babası Mehmet Ali Çal ile tartışırken, olayın kavgaya dönüşmesi üzerine tüfekle babasına ateş etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken baba olay yerinde yaşamını yitirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.04.2025 10:07

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Mersin'in Anamur ilçesinde tartıştığı babasını tüfekle öldüren oğlu ile olayda kullanılan silahı bahçeye atan annesi gözaltına alındı. Mehmet Ali Çal (39) ile oğlu M. Çal (19) arasında Sultan Alaeddin Mahallesi Cahit Aslan Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M. Çal tüfekle babasına ateş etti. Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, Mehmet Ali Çal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çal'ın cenazesi, Anamur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan cinayet zanlısı M. Çal ile olayda kullanılan tüfeği Kızılaliler Mahallesi'ndeki evin bahçesine atan şüphelinin annesi A. Çal'ı gözaltına aldı.

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