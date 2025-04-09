Ev ve iş yerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheliye gözaltı

Samsun'un Atakum ilçesinde, ev ve iş yerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyondaki aramalarda 1009 sentetik hap ve 1 hassas terazi bulundu.

Giriş Tarihi: 09.04.2025 13:27

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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Atakum Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki çalışmalarda, G.İ. (30) ve S.B.'nin (34) Atakum ilçesindeki evinde ve iş yerinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Fotoğraf : DHA

Yapılan operasyondaki aramalarda 1009 sentetik hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili S.B. ve G.İ. gözaltına alındı. G.İ., jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, S.B. ise adliyeye sevk edildi.

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