Ankara'da namaza giden müezzin sırtından bıçaklandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde, Abdüsselam Camii müezzini Mücahid Sadan (27), namaz için camiye giderken bıçaklı saldırıya uğradı. Göğsünden yaralanan müezzin, güçlükle camiye ulaşıp yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Sadan'ın hayati tehlikesi devam ediyor.

Giriş Tarihi: 09.04.2025 13:11

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Ankara'nın Sincan ilçesinde müezzin Mücahid Sadan (27), namaz için görev yaptığı camiye giderken arkadan gelen Orhan T.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralanan müezzin hastaneye kaldırıldı, şüpheli ise gözaltına alındı.

ARKADAN BIÇAKLI SALDIRI

Olay, dün akşam saatlerinde Mustafa Kemal Mahallesi 288'inci Sokak'ta meydana geldi. Abdüsselam Camii'nde müezzin olarak görev yapan Mücahid Sadan, evinden çıkıp camiye gittiği sırada arkasından gelen Orhan T.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Abdüsselam Cami müezzini Mücahid Sadan (DHA)

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Orhan T., müezzini caminin karşısında bulunan sokakta bıçaklayarak kaçtı. Göğsüne saplanan bıçakla camiye giden Sadan, yardım istedi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sadan, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahaleden sonra Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Sadan'ın, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaçan Orhan T. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Orhan T.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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