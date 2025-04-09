Amasya’da 5 kaçak göçmen yakalanan 2 TIR'ın sürücüleri tutuklandı

Amasya’da polisin yaptığı aramada Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen yakalanan koyun yüklü 2 TIR'ınsürücüleri tutuklandı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.

Giriş Tarihi: 09.04.2025 15:03

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Edinilen bilgiye göre, Kars'tan yola çıkıp İstanbul yönüne art arda giden koyun yüklü 2 TIR, dün Amasya girişinde polis tarafından durduruldu. Amasya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri TIR'larda arama yaptı. TIR'ların kabinlerindeki 2 katlı yataklarda uyuyan Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen çıktı.

Dorselerinde koyunların bulunduğu TIR'lar emniyete çekilirken sürücüler gözaltına alındı. Avrupa'ya gitme hayali Amasya'da noktalanan kaçak göçmenler hakkında işlem başlatıldı. Sorgularının ardından adliyeye götürülen sürücüler, E.C ve M.C çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.

Toplam 265 koyun, ayarlanan başka sürücüler tarafından sahiplerine teslim edilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

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