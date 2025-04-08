Mardin'de kamyonet tankere çarptı: 2 yaşındaki bebek öldü

Mardin’in Nusaybin ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, kamyonetin tankere çarpıp takla atması sonucu 2 yaşındaki Mehmet Ali Altınalan hayatını kaybetti. Kazada, çocuğun annesi Nuray ve babası Ertuğrul Altınalan yaralandı.

Giriş Tarihi: 08.04.2025 09:52

Paylaş



ABONE OL

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tankere çarpıp takla atan kamyonetteki 2 yaşındaki Mehmet Ali Altınalan öldü, anne ve babası yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Nusaybin ilçesi kırsal Balaban Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ertuğrul Altınalan (36) yönetimindeki kamyonet, 73 SG 649 plakalı tankere çarpıp, takla attı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kamyonetteki 2 yaşındaki Mehmet Ali Altınalan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, annesi Nuray (33) ve babası Ertuğrul Altınalan (36) ilk müdahalenin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Altınalan'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, tanker şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN