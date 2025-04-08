Bolu Dağı'nda yoğun sis ve kar! Sürücüler zor anlar yaşadı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ise yüksek kesimlerde yeşil alanları beyaza bürürken kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Giriş Tarihi: 08.04.2025 10:19

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D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye kadar düştü. Ayrıca gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

20 METREYE KADAR DÜŞTÜ

Bolu'nun yükseklerinde gece saatlerinde kar yağışı başladı. TEM'in Bolu geçişi ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkisini yitirdi. Yoğun sisin etkili olduğu D-100'ün Bolu Dağı kesimi ve Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye kadar düştü. Öte yandan gece saatlerinde etkili olan kar sebebiyle yeşil alanlarda kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı.

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