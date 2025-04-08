Artvin'de yavrularıyla yerleşim yerine inen ayı kameraya yansıdı
Artvin'in Arhavi ilçesinde yiyecek bulmak için yerleşim yerine inen ayı ve 2 yavrusu, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
İlçeye bağlı Aşağı Hacılar Mahallesi'ne inen ayı ve 2 yavrusu, Süreyya Öztürk'e ait evin bahçesine girerek, bir süre dolaştı.
Etrafta yiyecek arayan ayı ve yavruları, evin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Süreyya Öztürk, AA muhabirine genelde İstanbul'da yaşadığını söyledi.
Evine güvenlik amacıyla kamera taktırdığını dile getiren Öztürk, kayıtlarda evinin bahçesine ayı ve yavrularının girdiğini görünce şaşkına döndüğünü ifade etti.