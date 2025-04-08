Yaşam

Artvin'de yavrularıyla yerleşim yerine inen ayı kameraya yansıdı

Artvin'in Arhavi ilçesinde yiyecek bulmak için yerleşim yerine inen ayı ve 2 yavrusu, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Artvin'de yavrularıyla yerleşim yerine inen ayı kameraya yansıdı

İlçeye bağlı Aşağı Hacılar Mahallesi'ne inen ayı ve 2 yavrusu, Süreyya Öztürk'e ait evin bahçesine girerek, bir süre dolaştı.

Etrafta yiyecek arayan ayı ve yavruları, evin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Süreyya Öztürk, AA muhabirine genelde İstanbul'da yaşadığını söyledi.

Evine güvenlik amacıyla kamera taktırdığını dile getiren Öztürk, kayıtlarda evinin bahçesine ayı ve yavrularının girdiğini görünce şaşkına döndüğünü ifade etti.

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