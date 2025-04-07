Urla'da 3'ü çocuk 36 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında durdurulan lastik bottaki 3'ü çocuk 36 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Giriş Tarihi: 07.04.2025 02:56

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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip görevlendirildi.

Sahil güvenlik ekiplerince durdurulan lastik bottaki 3'ü çocuk 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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