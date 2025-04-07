Kartal'da arkadaş tartışması cinayetle son buldu

Kartal Kordonboyu Mahallesi'nde 5 Nisan günü saat 17.10 sıralarında yaşanan silahlı saldırıda, 38 yaşındaki Fırat Kırdağ hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Kırdağ’ı vurarak öldürdüğü belirlenen şüpheli Y.G. (35), Kadıköy’de yakalanarak gözaltına alındı. İkili arasında bir yıl önce yaşanan bıçaklı kavganın ardından aralarında husumet oluştuğu, ancak o dönemde birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.04.2025 11:30

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Kartal'da eski arkadaşı Fırat Kırdağ'ı (38) tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli Y.G. (35) Kadıköy'de yakalandı.

BİR YIL ÖNCEKİ KAVGA SONRASI HUSUMET

Şüphelinin olay yerine geldiği ve kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansırken iki arkadaşın bir yıl önce kavga edip birbirini bıçakladığı ve bu olayın ardından aralarında husumet oluştuğu öğrenildi.

CİNAYETTEN KAÇAN KİŞİ ARKADAŞI ÇIKTI

Olay, 5 Nisan saat 17.10 sıralarında Kordonboyu Mahallesi'nde meydana geldi. Fırat Kırdağ'ın silahlı saldırıda hayatını kaybettiği ihbarı üzerine olay yerine giden Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlattığı çalışmada şüphelinin olay yerine gelirken ve kaçarken güvenlik kameralarına yansıdığını tespit etti. Çalışmaların devamında cinayeti işleyerek kaçan şüphelinin Fırat Kırdağ'ın eski arkadaşı Y.G. olduğu belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

İkili arasında bir yıl önce yaşanan bıçaklı kavgada Fırat Kırdağ ve Y.G.'nin hafif şekilde yaralandığı tespit edilirken olayın ardından birbirinden şikayetçi olmayan taraflar arasında husumet oluştuğu öğrenildi. Polis, olaydan sonra kaçan şüpheli Y.G.'yi Kadıköy'de gözaltına aldı. Cinayet Büro Amirliği'nde sorgusu tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.