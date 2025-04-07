Ara tatil sona erdi öğrenciler ders başı yaptı: 20 milyon öğrenci geri döndü

Giriş Tarihi: 07.04.2025 10:03

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenciyle 1 milyon 200 bin öğretmen, bu yılın eğitim öğretim döneminin ikinci ara tatilinin ardından dersbaşı yaptı.

ARA TATİL SONRASI DERS ZİLİ ÇALDI

MEB'in takvimine göre, bu yıl okullarda ikinci ara tatil 31 Mart-4 Nisan'da uygulandı. Ara tatilin ardından bugün itibarıyla yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için okullarda ilk ders zili çaldı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Türkkonut Emel Önal İlkokulu'nda öğrenciler, sabah saatlerinde okullarına geldi. Bahçede İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler sınıflarına geçti. Öğretmenler de ara tatilin ardından ilk dersini verdi.

İlkokul 3. sınıf öğrencilerinden İhsan Burak İbiş, ara tatilin Ramazan Bayramı'na denk gelmesi dolayısıyla anne ve babasıyla Ankara'yı gezdiğini, büyüklerini ziyaret ederek şeker topladığını ifade etti.

Tatilde öğretmeninin verdiği ödevleri yaptığını ve kitap okuduğunu belirten İbiş, okulu ve arkadaşlarını çok özlediğini söyledi.