Trafik ekiplerinden kavşaklara denetim üssü

Bayram tatilinin son gününde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, İstanbul yönünde dönüş yapan sürücülerin oluşturabileceği yoğunluğu önlemek için kavşaklara adeta denetim üssü kurdu.

Giriş Tarihi: 06.04.2025 18:03

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Yoğun yağışa rağmen sahada tam kadro görev yapan trafik şube ekipleri, Tekirdağ-İstanbul yolunun tüm kritik noktalarında denetimlerini sıklaştırdı. Denetim yapan ekipler, bayramdan dönenlerin güvenli şekilde evlerine ulaşmaları için yoğun çaba sarf etti. Kavşak noktalarında insansız denetim araçları da devreye alınarak ihlallerin önüne geçilmeye çalışıldı.

Yetkililer, bayram süresince meydana gelebilecek kazaları en aza indirmek amacıyla denetimlerin gece saatlerine kadar süreceğini belirtti.