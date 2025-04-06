Erzurum'da Kop Dağı Geçidi'nde yoğun kar

Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi, nisan ayında etkili olan kar yağışı ve tipiyle yeniden beyaza büründü. Gece saatlerinde bastıran kar ve şiddetli rüzgar nedeniyle yollar kayganlaştı, görüş mesafesi düştü.

Giriş Tarihi: 06.04.2025 11:30

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Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi etkili oldu. Nisan ayında etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte dağlar yeniden beyaza büründü.

BÜYÜK TONAJLI ARAÇLAR BEKLETİLDİ

Kop Dağı Geçidi'nde etkili olan kar yağışının ardından ulaşımda aksamalar yaşandı. Gece saatlerinde aniden bastıran tipi sonrası soğuk havanın da etkisiyle kar, yollarda kısmi buzlanmaya neden oldu. Yoğun kar nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ve yolun kayganlaşması üzerine Karayolları ekipleri tarafından Bayburt-Erzurum karayolu, Kop Geçidi mevkii geçici olarak trafiğe kapatıldı. Özellikle büyük tonajlı araçların kayma riski nedeniyle TIR ve kamyonlar, güzergâh üzerindeki uygun alanlarda durdurularak bekletildi. Kop Dağı güzergahını kullanan sürücüler, o anları kayıt altına alarak tipi ve fırtınanın boyutunu gözler önüne serdi.

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