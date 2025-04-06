Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 06.04.2025 10:15

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Elazığ'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Bulvarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 23 AFE 607plakalı otomobil ile 23 HS 303 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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