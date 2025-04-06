Diyarbakır'da kayıp şahıs tarlada baygın bulundu

Diyarbakır'da iki gün kayıp olarak aranan adam, tarlada baygın bulundu.

Giriş Tarihi: 06.04.2025 10:21

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Edinilen bilgilere göre, 4 Nisan'da 3 çocuk babası 43 yaşındaki Cihat Eren'den haber alamayan ailesinin polise kayıp başvurusunda bulunmasıyla arama çalışması başlatılmıştı. Eren, dün merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından baygın halde bulunarak Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilip tedavi altına alınmıştı. Eren'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.